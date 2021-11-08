В Башкирии водители "Башавтотранса" пожаловались на отсутствие зимней резины
08:31, 08 ноя 2021
На странице Радия Хабирова появилось обращение, подписанное сотрудниками «Башавтотранса». Водители пожаловались на то, что им приходится ездить на летней резине — несмотря на резкое похолодание и обещанный МЧС гололед.
«В «Башавтотрансе» сложилась очень нехорошая ситуация. Пришла зима, а нам отказываются покупать зимнюю резину. Все «Векторы», которые на междугородних маршрутах, оснащены только летней резиной.
Механики заставляют ставить старую и ее не на все машины хватает. Ездим на свой страх и риск. Сегодня почти все новые пазики «Векторы» на междугородних маршрутах вышли в рейсы на летней резине. На Фордах ещё более менее ставят зимнюю.
Водителей не хватает. Чтобы получить зарплату в 50 тысяч рублей, водитель должен работать почти без выходных», — написали в комментариях у Радия Хабирова и подписались коллективом «Башавтотранса».