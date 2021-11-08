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В Башкирии скоропостижно скончалась 21-летняя волейболистка клуба «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова

В Башкирии скоропостижно скончалась 21-летняя волейболистка клуба «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова

20:53, 08 ноя 2021

Скончалась спортсменка волейбольного клуба «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова. Об этом сообщила сегодня, 8 ноября, пресс-служба клуба «Урал». Девушке был 21 год.

По словам коллег, Хамбикова страдала из-за болезни, какой — не уточняется. Смерть случилась 6 ноября. За «Уфимочку» девушка выступала с 2019 года и занимала позицию блокирующей.

Девушка — уроженка города Буинска в Татарстане. Считается воспитанницей казанской волейбольной школы. Она неоднократно побеждала во всероссийских и республиканских соревнованиях.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ВК «Уфимочка-УГНТУ» | Уфа / Vk.com
Теги: Уфа
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