В Башкирии скоропостижно скончалась 21-летняя волейболистка клуба «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова
20:53, 08 ноя 2021
Скончалась спортсменка волейбольного клуба «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова. Об этом сообщила сегодня, 8 ноября, пресс-служба клуба «Урал». Девушке был 21 год.
По словам коллег, Хамбикова страдала из-за болезни, какой — не уточняется. Смерть случилась 6 ноября. За «Уфимочку» девушка выступала с 2019 года и занимала позицию блокирующей.
Девушка — уроженка города Буинска в Татарстане. Считается воспитанницей казанской волейбольной школы. Она неоднократно побеждала во всероссийских и республиканских соревнованиях.
Источник:
ufa1.ru
Фото: ВК «Уфимочка-УГНТУ» | Уфа / Vk.com
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