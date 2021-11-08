В Башкирии скоропостижно скончалась 21-летняя волейболистка клуба «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова

20:53, 08 ноя 2021

Скончалась спортсменка волейбольного клуба «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова. Об этом сообщила сегодня, 8 ноября, пресс-служба клуба «Урал». Девушке был 21 год.



По словам коллег, Хамбикова страдала из-за болезни, какой — не уточняется. Смерть случилась 6 ноября. За «Уфимочку» девушка выступала с 2019 года и занимала позицию блокирующей.



Девушка — уроженка города Буинска в Татарстане. Считается воспитанницей казанской волейбольной школы. Она неоднократно побеждала во всероссийских и республиканских соревнованиях.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ВК «Уфимочка-УГНТУ» | Уфа / Vk.com