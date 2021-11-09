Ближайшие 2 дня в Башкирии прогнозируются мокрый снег с дождем

08:06, 09 ноя 2021

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на ближайшие два дня. По прогнозу метеорологов, 9 и 10 ноября, в республике ожидается мокрый снег, гололед и гололедица.







9 ноября ночью по республике пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ожидается умеренный, местами ожидаются сильные порывы. Температура воздуха днем +1,+6°.



10 ноября небольшие дожди, переходящие в мокрый снег, местами до умеренных, в отдельных районах отложение мокрого снега на провода и деревья, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью и днем -2,+3°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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