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Ближайшие 2 дня в Башкирии прогнозируются мокрый снег с дождем

Ближайшие 2 дня в Башкирии прогнозируются мокрый снег с дождем

08:06, 09 ноя 2021

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на ближайшие два дня. По прогнозу метеорологов, 9 и 10 ноября, в республике ожидается мокрый снег, гололед и гололедица. 

9 ноября ночью по республике пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ожидается умеренный, местами ожидаются сильные порывы. Температура воздуха днем +1,+6°.

10 ноября небольшие дожди, переходящие в мокрый снег, местами до умеренных, в отдельных районах отложение мокрого снега на провода и деревья, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью и днем -2,+3°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Теги: погода
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