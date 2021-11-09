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Турист из Башкирии впал в кому в Турции

Турист из Башкирии впал в кому в Турции

15:11, 09 ноя 2021

Дмитрий Япрынцев из Стерлитамака был в Кемере на отдыхе вместе с женой Ольгой. На пятый день отпуска у него начался кашель. Супруги решили не ждать, а улететь сразу домой. По дороге в аэропорт Дмитрию стало плохо, вызвали скорую. В ней мужчина потерял сознание, медики трижды запускали сердце.

Дмитрий попал в больнице в “красную” зону. Несколько дней он присылал жене фотографии, а 28 сентября он впал в кому. Через 20 дней его вывели из комы. Дмитрий стал говорить и есть, но потом - снова ухудшение.

По словам Ольги, сначала Дмитрию поставили вирусную двустороннюю пневмонию с отеком легких и ковид никто не признавал, а теперь говорят, что всему виной все-таки коронавирус. 2 ноября мужчине сделали операцию на легкое.

Сейчас стоит вопрос о транспортировке Дмитрия, но это дорого и опасно. Мужчина тем временем, все еще на лечении в Турции.

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Источник: Баш.ньюс
Фото: соцсети
Теги: Коронавирус в Башкирии Стерлитамакский район
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