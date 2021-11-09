В Башкирии ритуальщики тащили гроб на спине из-за плохо отремонтированной дороги к кладбищу

18:51, 09 ноя 2021

Сами работники похоронной службы рассказали, что их катафалк застрял в грязи, тогда как на благоустройство кладбища потратили более трех миллионов рублей. При этом подъезд к кладбищу так и остались неотремонтированным.







Ритуальщики Башкирии рассказали, что им пришлось 500 метров тащить гроб с покойным на собственных спинах. Об этом сами герои истории рассказали редакции Mash Batash.



По словам работников похоронной службы, их машина застряла в грязи в городе Октябрьском. Катафалк не может ни развернуться, ни подняться в гору, чтобы проехать к месту захоронения.

По данным портала госзакупок, в августе 2018 года власти нашли подрядчика для проведения текущего ремонта гравийных дорог на городском кладбище по улице Гатиятуллина. По данным Mash Batash, директор компании ООО "Строительная компания Регион" заявил, что дороги заасфальтированы, а жалобы жителей не имеют под собой оснований. Всего за два года на благоустройство данного кладбища, по данным госзакупок, ушло более трех млн рублей.





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