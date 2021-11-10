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В Башкирии прогнозируется похолодание до -16 градусов

В Башкирии прогнозируется похолодание до -16 градусов

08:27, 10 ноя 2021

В Башкирии, согласно прогнозу регионального гидрометцентра, ожидается резкое похолодание. В ближайшие дни будут заморозки до -16°.

Сегодня, 10 ноября, ожидается дождь, переходящий в снег. На дорогах появится гололедица. Юго-западный ветер постепенно сменится северным умеренным. Ночью и днем температура воздуха будет -1°, +4°, а в северных районах она постепенно понизится до -5°.

В четверг, 11 ноября, день пройдет существенных осадков. Ночью и утром появление гололеда прогнозируется на отдельных участках дорог. Ночью столбик термометра опустится -6°, -11°, местами достигнет отметки -16°. Днем ожидается +1°, -4°. 

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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