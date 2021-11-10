В Башкирии прогнозируется похолодание до -16 градусов
08:27, 10 ноя 2021
В Башкирии, согласно прогнозу регионального гидрометцентра, ожидается резкое похолодание. В ближайшие дни будут заморозки до -16°.
Сегодня, 10 ноября, ожидается дождь, переходящий в снег. На дорогах появится гололедица. Юго-западный ветер постепенно сменится северным умеренным. Ночью и днем температура воздуха будет -1°, +4°, а в северных районах она постепенно понизится до -5°.
В четверг, 11 ноября, день пройдет существенных осадков. Ночью и утром появление гололеда прогнозируется на отдельных участках дорог. Ночью столбик термометра опустится -6°, -11°, местами достигнет отметки -16°. Днем ожидается +1°, -4°.