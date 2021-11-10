Главу Башкирии попросили спасти мужчину, умирающего в Турции

12:31, 10 ноя 2021

Эмоциональная просьба о помощи появилась на странице главы региона в соцсетях. По словам автора обращения, помощь нужна Дмитрию Япрынцеву, попавшему в беду за рубежом.







— Ситуация тяжелая, он на грани смерти, был в коме. Нужна транспортировка, ведь сумма страховки почти закончилась. Мы надеемся на вашу помощь! — написала родственница туриста.



Житель Стерлитамака Дмитрий Япрынцев полетел в Турцию вместе с женой Ольгой еще в сентябре. Не прошло и недели, как мужчина начал кашлять. Супруги решили вернуться в Россию, но по дороге в аэропорт состояние стало критическим. Пока на скорой ехали до больницы, сердце Дмитрия останавливалось три раза, он терял сознание. Тогда россиянин выжил.



Его поместили в «красную зону», где посещения запрещены. Чтобы не ночевать на улице, Ольга улетела домой. Первые дни все было нормально: муж рассказывал о себе, присылал сэлфи. Однако затем — новый кризис и кома, в которой он провел более трех недель.

Отчаявшейся жене удалось договориться с врачом, чтоб ей разрешили увидеть Дмитрия. Снова аэропорт, самолет. Он пришел в себя, даже начал говорить и самостоятельно есть. Проведя день с мужем, россиянка вернулась на родину. Но уже ночью больному стало плохо, врачи снова ввели его в кому.



После была операция на легкое, сейчас мужчина не может самостоятельно дышать. Необходимы дорогостоящие иммунные препараты, страховая компания помочь уже не может.



На размещенный на странице Радия Хабирова пост ответили сотрудники Центра управления республикой.

— Мы взяли ваше обращение по поводу Дмитрия Япрынцева в работу. Разберемся в ситуации, потом дадим обратную связь, — уточнил сотрудник ЦУРа Урал Рисов.

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Фото: соцсети