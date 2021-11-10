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Жители Башкирии возмутились массовым арестом пенсионных денег на картах

Жители Башкирии возмутились массовым арестом пенсионных денег на картах

12:38, 10 ноя 2021

Жители Башкирии возмутились арестом пенсионных денег, которые приходят на социальные карты. Семьи остаются без денег на еду — они обратились к главе республики за помощью.

«Сегодня сняли деньги с пенсионной карточки Мир. Последние деньги. Хотя я сама ходила и писала заявление, чтобы 50% у меня с пенсии снимали . Снимают изначально 50% и сейчас ещё и остатки всё сняли и арест наложили на мою пенсионую карту.

Я осталась без средств на существование. Буду жаловаться в прокуратуру, буду писать президенту РФ, раз наше правительство Башкирии не справляется со своими обязанностями», — возмутилась Надежда Черепанова.


«Я с вами согласна. У меня тоже сняли пенсию ребёнка инвалида, хотя это противозаконно. А теперь вернуть они не могут, по закону это какая-то очень долгая процедура. С 19 октября бьюсь. Какой то государственный беспредел. Других слов больше нет», поделилась своей историй Оксана Музафарова.

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Источник: news102.ru
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