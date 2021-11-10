Власти Башкирии опровергли снос здания уфимского Госцирка
18:37, 10 ноя 2021
В руководстве Башкирии опровергли слухи о сносе здания Госцирка на проспекте Октября.
На днях в соцсетях стали активно распространяться слухи о том, что власти Башкирии якобы приняли решение не реконструировать здание уфимского Госцирка, а попросту его снести. По версии авторов этих домыслов, ремонтировать находящиеся в аварийном состоянии строение нет смысла – слишком дорого. Однако в региональном опровергли эту информацию и объяснили, почему сносить легендарный цирк в башкирской столице вообще никто не собирается.
Как отметили в министерстве культуры Башкирии, здание уфимского Госцирка – объект культурного наследия федерального значения. На сегодняшний день, по поручению главы республики, власти нашли деньги из внебюджетных источников для разработки проекта реконструкции здания. А деньги на сами ремонтные работы должны поступить из федерального бюджета уже в следующем году.