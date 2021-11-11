В Башкирии местами прогнозируется снег

Синоптики Башгидрометцентра предоставили прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 11 ноября, осадков в республике не ожидается. Ветер северный, днем с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит -1,-6°.
Завтра, 12 ноября, ночью временами пройдет снег, на дорогах прогнозируется снежный накат и гололедица, по югу республики без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -3,-8°, при прояснениях до -13°, днем столбики термометров покажут +2,-3°.