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В Башкирии местами прогнозируется снег

В Башкирии местами прогнозируется снег

08:19, 11 ноя 2021

Синоптики Башгидрометцентра предоставили прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 11 ноября, осадков в республике не ожидается. Ветер северный, днем с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит -1,-6°.

Завтра, 12 ноября, ночью временами пройдет снег, на дорогах прогнозируется снежный накат и гололедица, по югу республики без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -3,-8°, при прояснениях до -13°, днем столбики термометров покажут +2,-3°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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