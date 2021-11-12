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В Башкирии выпадет снег

В Башкирии выпадет снег

08:14, 12 ноя 2021

Метеорологи «Башгидрометцентра» сообщили, что уже в конце этой недели в регионе установится настоящая зима. В период с 12 по 14 ноября будут снегопады, 13 ноября также пообещали снежные заносы.

Синоптики спрогнозировали, что уже в эти дни в Башкирии установится снежный покров. Преобладающая температура воздуха ночью -1,-8°, днем +2,-4°.

После, в начале следующей недели будет наблюдаться понижение температуры воздуха, причем показатели будут на 1° ниже нормы.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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