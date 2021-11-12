В Башкирии выпадет снег
08:14, 12 ноя 2021
Метеорологи «Башгидрометцентра» сообщили, что уже в конце этой недели в регионе установится настоящая зима. В период с 12 по 14 ноября будут снегопады, 13 ноября также пообещали снежные заносы.
Синоптики спрогнозировали, что уже в эти дни в Башкирии установится снежный покров. Преобладающая температура воздуха ночью -1,-8°, днем +2,-4°.
После, в начале следующей недели будет наблюдаться понижение температуры воздуха, причем показатели будут на 1° ниже нормы.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
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