В Башкирии ожидается ненастная погода

15:35, 12 ноя 2021

В субботу, 13 ноября, погода в Башкирии преподнесет неприятный сюрприз. В республике объявлено штормовое предупреждение — ожидаются неблагоприятные погодные явления.







По данным синоптиков, завтра прогнозируется снежный накат, заносы и гололедица. Также предупреждают о резком снижении видимости на трассах — до менее чем 500 метров.



Жителей просят проявить бдительность и соблюдать правила при неблагоприятной погоде. Особенно осторожными стоит быть водителям и отказаться от выезда на трассу при плохой видимости и гололедице.



Температура воздуха в Башкирии упадет до 7 градусов мороза. Днем обещаю.т до 3 градусов выше нуля.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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