В Башкирии ожидается ненастная погода
15:35, 12 ноя 2021
В субботу, 13 ноября, погода в Башкирии преподнесет неприятный сюрприз. В республике объявлено штормовое предупреждение — ожидаются неблагоприятные погодные явления.
По данным синоптиков, завтра прогнозируется снежный накат, заносы и гололедица. Также предупреждают о резком снижении видимости на трассах — до менее чем 500 метров.
Жителей просят проявить бдительность и соблюдать правила при неблагоприятной погоде. Особенно осторожными стоит быть водителям и отказаться от выезда на трассу при плохой видимости и гололедице.
Температура воздуха в Башкирии упадет до 7 градусов мороза. Днем обещаю.т до 3 градусов выше нуля.
Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
news102.ru
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