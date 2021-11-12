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В Башкирии детсад отчитывался перед родителями о питании фотографиями, сделанными в Фотошопе

В Башкирии детсад отчитывался перед родителями о питании фотографиями, сделанными в Фотошопе

19:58, 12 ноя 2021

Забавный случай произошел в одном из садиков Нефтекамска. Там родителям предложили каждый день лично оценивать завтраки, обеды и полдники, которые будут подавать их детям.

В группах садика в соцсетях действительно появились аппетитные фотографии сочных салатов, дымящихся супчиков и румяных булочек. Вот только приглядевшись, родители заметили, что некоторые блюда аккуратно (а местами и не очень) нарисованы в фотошопе. Многих позабавило отретушированное меню, кто-то удивился – неужели сложно сфотографировать готовое блюдо?

- К качеству питания у нас никаких вопросов нет. Дочка рассказывает, что готовят в садике очень вкусно. Просто интересно же – зачем этот монтаж? На одной фотографии овощное рагу из тарелки оказалось на кружке с компотом , - рассказала мама одной из воспитанниц садика.
Зуля С. (имя изменено по просьбе родительницы – Ред.) рассказала, что обратилась с этим вопросом в администрацию садика. Как оказалось, совсем недавно там сменилось меню с летнего варианта на зимний – в частности поменялись овощные салаты и гарниры.


- Деток в садике много, поэтому шеф-повар не всегда успевает сделать фотографию контрольного блюда. Вот и приходится выходить из ситуации таким образом. Впрочем, в последнее время фотографии все «натуральные», так что, видимо, вопрос разрешился сам с собой. Садик у нас вообще очень хороший, дети ходят туда с радостью, - рассказала женщина.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Нефтекамск
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