В Башкирии детсад отчитывался перед родителями о питании фотографиями, сделанными в Фотошопе

19:58, 12 ноя 2021

Забавный случай произошел в одном из садиков Нефтекамска. Там родителям предложили каждый день лично оценивать завтраки, обеды и полдники, которые будут подавать их детям.







В группах садика в соцсетях действительно появились аппетитные фотографии сочных салатов, дымящихся супчиков и румяных булочек. Вот только приглядевшись, родители заметили, что некоторые блюда аккуратно (а местами и не очень) нарисованы в фотошопе. Многих позабавило отретушированное меню, кто-то удивился – неужели сложно сфотографировать готовое блюдо?

- К качеству питания у нас никаких вопросов нет. Дочка рассказывает, что готовят в садике очень вкусно. Просто интересно же – зачем этот монтаж? На одной фотографии овощное рагу из тарелки оказалось на кружке с компотом , - рассказала мама одной из воспитанниц садика.

Зуля С. (имя изменено по просьбе родительницы – Ред.) рассказала, что обратилась с этим вопросом в администрацию садика. Как оказалось, совсем недавно там сменилось меню с летнего варианта на зимний – в частности поменялись овощные салаты и гарниры.





- Деток в садике много, поэтому шеф-повар не всегда успевает сделать фотографию контрольного блюда. Вот и приходится выходить из ситуации таким образом. Впрочем, в последнее время фотографии все «натуральные», так что, видимо, вопрос разрешился сам с собой. Садик у нас вообще очень хороший, дети ходят туда с радостью, - рассказала женщина.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети