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В Башкирии пожарные возвели памятник, посвященный коллегам

В Башкирии пожарные возвели памятник, посвященный коллегам

17:51, 14 ноя 2021

В Салавате ветераны МЧС и руководители пожарных подразделений города скинулись и соорудили мемориальную стелу, которую посвятили погибшим на службе коллегам и тем, кто каждый день рискует своей жизнью.

Одним из таких был Виталий Хрычев. Он погиб во время взрыва баллона во время тушения завода в 2013 году.

Денег на памятник ушло немного, зато времени и сил потратили прилично. Всё делали своими силами. Стела выполнена из кирпича. На неё наклеили гипсовые плитки. Затем художник Андрей Семякин, который ранее тоже работал в пожарной охране, выполнил барельеф.

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Источник: Mash Batash
Фото: скрин видео
Теги: Салават
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