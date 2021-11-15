В Башкирии прогнозируются морозы до -20 градусов

08:17, 15 ноя 2021

По данным синоптиков Башгидрометцентра, в ближайшие дни в регион придут настоящие морозы.







Сегодня, 15 ноября, местами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха днем составит -5,-10°.



Завтра, 16 ноября, прогнозируется облачная погода с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -12,-17°, при прояснениях до -20°, днем столбики термометров покажут -6,-11°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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