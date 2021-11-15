Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии прогнозируются морозы до -20 градусов

В Башкирии прогнозируются морозы до -20 градусов

08:17, 15 ноя 2021

По данным синоптиков Башгидрометцентра, в ближайшие дни в регион придут настоящие морозы.

Сегодня, 15 ноября, местами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха днем составит -5,-10°.

Завтра, 16 ноября, прогнозируется облачная погода с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -12,-17°, при прояснениях до -20°, днем столбики термометров покажут -6,-11°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: