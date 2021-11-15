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В Башкирии простятся с контрактником, погибшим в Белоруссии

В Башкирии простятся с контрактником, погибшим в Белоруссии

11:07, 15 ноя 2021

Известно, что Руслан Смирнов учился в Уфимском воздушно-десантном кадетском корпусе. В армии он служил по контракту. У 36-летнего военнослужащего осталось трое детей.

Смертельное ЧП произошло накануне, во время прыжка с парашютом под Гродно в Белоруссии. Уже у самой земли порыв ветра спутал стропы двух парашютов. Один из солдат попытался спасти себя и напарника, выпустил запасной купол. Но было слишком низко, система не успела раскрыться.

В результате оба контрактника получили серьезные травмы и были госпитализированы. Но спасти мужчин не удалось. После всех необходимых процедур тело погибшего Руслана Смирнова было доставлено в Башкирию. Прощание с воином-десантником состоится сегодня, 15 ноября 2021 года в селе Михайловка уфимского района. Похороны пройдут в деревне Аминево под Чишмами.

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Источник: proural.info
Фото: Уфимский кадетский корпус
Теги: Уфа происшествия
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