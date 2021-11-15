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В Башкирии скончалась экс-министр соцобеспечения БАССР Раиса Магадеева

В Башкирии скончалась экс-министр соцобеспечения БАССР Раиса Магадеева

11:37, 15 ноя 2021

В Башкирии на 86 году жизни скончалась экс-министр социального обеспечения БАССР Раиса Магадеева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ. 

Раиса Магадеева была заслуженным врачом РСФСР, в течение 13 лет возглавляла Министерство социального обеспечения БАССР. Она родилась 15 апреля 1936 года в Зилаирском районе республики. После окончания Башкирского медицинского института работала врачом-невропатологом, а также преподавала в уфимском медучилища №2. Позднее Раиса Магадеева стала врачом-психиатром и заведующей отделением Республиканской психиатрической больницы. Также она занимала должность председателя областного комитета профсоюза медицинских работников и была депутатом. 

Благодаря заслугам выдающейся женщины в регионе началось строительство домов-интернатов для престарелых, психоневрологических интернатов, а также появилась новая услуга – социальное обслуживание на дому. Кроме того, был открыт Туймазинский юридический колледж. Он стал первым учебным заведением, в котором готовили социальных работников. Коллеги отмечали высокие организаторские способности и профессионализм Раисы Магадеевой. Представители Министерства семьи и труда выражают глубокие соболезнования родным и близким усопшей. 

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Источник: gorobzor.ru
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