В Башкирии начнут выдавать электронные свидетельства о рождении
16:46, 15 ноя 2021
С 15 ноября в Белгородской, Московской, Ленинградской и Тульской области, а также в Башкирии и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) стартует совместный эксперимент Минздрава и Минцифры РФ по выдаче первых электронных свидетельств о рождении.
15 ноября будет выдано первое электронное свидетельство о рождении. Также известно, что первый документ о рождении ребенка будет оформляться в электронном виде, подписываться усиленной электронной подписью и направляться в личный кабинет его матери на портале «Госуслуги».
При этом также сохраняется возможность получить бумажный вариант, для чего будет необходимо удаленно через портал предоставить его вместе с заявлением в органы ЗАГС.
Эксперимент продлится до 28 февраля 2022 года и в процессе его проведения планируется отладить взаимодействие единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), региональных информационных систем, портала госуслуг, а также единого государственного электронного реестра записей актов гражданского состояния.
В то же время, полноценную работу суперсервис по электронной регистрации рождения может начать уже к марту 2022 года.