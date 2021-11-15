В Башкирии начнут выдавать электронные свидетельства о рождении

16:46, 15 ноя 2021

С 15 ноября в Белгородской, Московской, Ленинградской и Тульской области, а также в Башкирии и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) стартует совместный эксперимент Минздрава и Минцифры РФ по выдаче первых электронных свидетельств о рождении.







15 ноября будет выдано первое электронное свидетельство о рождении. Также известно, что первый документ о рождении ребенка будет оформляться в электронном виде, подписываться усиленной электронной подписью и направляться в личный кабинет его матери на портале «Госуслуги».



При этом также сохраняется возможность получить бумажный вариант, для чего будет необходимо удаленно через портал предоставить его вместе с заявлением в органы ЗАГС.

Эксперимент продлится до 28 февраля 2022 года и в процессе его проведения планируется отладить взаимодействие единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), региональных информационных систем, портала госуслуг, а также единого государственного электронного реестра записей актов гражданского состояния.



В то же время, полноценную работу суперсервис по электронной регистрации рождения может начать уже к марту 2022 года.

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