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В Башкирии прогнозируется похолодание, выпадет снег

В Башкирии прогнозируется похолодание, выпадет снег

08:15, 16 ноя 2021

Башгидрометцентр сообщил, что в республике ожидаются холодные, снежные дни. По данным синоптиков, 16 и 17 ноября будет гололед, мокрый снег, местами снежные заносы.

16 ноября днем местами пройдет небольшой снег. Ветер пообещали днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -6,-11°.

17 ноября ночью пообещали снег, днем небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах метель, отложение мокрого снега на провода и деревья, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, западный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью -6,-11°, при прояснениях до -16°, днем +1,-4°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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