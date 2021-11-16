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Школьница из Башкирии завоевала Гран-при на Международном конкурсе красоты

Школьница из Башкирии завоевала Гран-при на Международном конкурсе красоты

12:46, 16 ноя 2021

9-летняя школьница из Уфы завоевала звание «Мини мисс» на Международном конкурсе, который проходил в Москве с 11 по 13 ноября

"Я очень счастлива! Для меня было большой честью представлять Республику Башкортостан на таком масштабном конкурсе. Я очень рада, что оправдала ожидания. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживал, а особенно – моей семье, которая верила в меня как никто другой", - написала Регина Хужина в соцсетях.

Регина Хужина вместе с Эльвирой Хамидуллиной представят Уфу на всероссийском финале конкурса «Мисс Останкино» в Москве с 1 по 4 декабря. Будем болеть за наших красавиц!

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Источник: gtrk.tv
Теги: Уфа
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