Школьница из Башкирии завоевала Гран-при на Международном конкурсе красоты

12:46, 16 ноя 2021

9-летняя школьница из Уфы завоевала звание «Мини мисс» на Международном конкурсе, который проходил в Москве с 11 по 13 ноября







"Я очень счастлива! Для меня было большой честью представлять Республику Башкортостан на таком масштабном конкурсе. Я очень рада, что оправдала ожидания. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживал, а особенно – моей семье, которая верила в меня как никто другой", - написала Регина Хужина в соцсетях.



Регина Хужина вместе с Эльвирой Хамидуллиной представят Уфу на всероссийском финале конкурса «Мисс Останкино» в Москве с 1 по 4 декабря. Будем болеть за наших красавиц!





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