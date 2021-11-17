В Башкирии многодетным семьям предложили «потерпеть» без единовременных выплат

17:47, 17 ноя 2021

Жители Башкирии массово жалуются Радию Хабирову на отсутствие единовременных выплат за третьего ребенка. На вопросы ответила специалист Министерства семьи и труда РБ Роза Билецкая.







«Мы понимаем вашу обеспокоенность из-за отсутствия положенных вашей семье выплат. Деньги поступят на ваш счет в кредитной организации только при достаточном финансировании из федерального бюджета. Это целевые средства, поэтому они должны прийти по отдельной статье бюджета и так же целенаправленно распределиться на счета заявителей», – заявила она.



Билецкая также попросила «набраться терпения» и подчеркнула, что выплаты семьи будут получать «по мере поступления финансирования».





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: Моя Уфа