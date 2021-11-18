В Башкирии прогнозируются снег и сильный ветер при температуре -18°

08:16, 18 ноя 2021

«Башгидрометцентр» сообщил, что в республике 18 и 19 ноября ожидается небольшой снег, северный ветер и температура до -18°.







18 ноября местами пообещали небольшой снег, также северный, северо-западный ветер с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит -5,-10°, местами до -15°.



19 ноября также пообщеали небольшой снег. Ветер южный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью -7,-12°, при прояснениях -13,-18°, днем -1,-6°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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