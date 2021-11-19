В Башкирии прогнозируется метель при -18°

08:15, 19 ноя 2021

Башгидрометцентр сообщил, что в республике 19 и 20 ноября ожидается неблагоприятная погода. Жителей республики ожидают метели, сильные порывы ветра и гололед.







19 ноября пройдет небольшой снег, местами низовая метель, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем 0,-5°. Предыдущей ночью температура воздуха доходила до -18°.



20 ноября по прогнозу ожидается снег, переходящий в мокрый снег, местами метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью -1,-6°, днем +2,-3°.





Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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