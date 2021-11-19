Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии прогнозируется метель при -18°

В Башкирии прогнозируется метель при -18°

08:15, 19 ноя 2021

Башгидрометцентр сообщил, что в республике 19 и 20 ноября ожидается неблагоприятная погода. Жителей республики ожидают метели, сильные порывы ветра и гололед. 

19 ноября пройдет небольшой снег, местами низовая метель, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем 0,-5°. Предыдущей ночью температура воздуха доходила до -18°.

20 ноября по прогнозу ожидается снег, переходящий в мокрый снег, местами метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью -1,-6°, днем +2,-3°.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: