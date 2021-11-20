В Башкортостане выберут лучший новогодний городок

11:30, 20 ноя 2021

С 10 декабря в Башкирии стартует конкурс на лучший новогодний городок. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.







Лучший новогодний городок будут выбирать в городах, сельских поселениях, а также на придомовых территориях многоквартирных домов. Конкурсная комиссия будет оценивать комплексное художественное решение (дизайн), использование иллюминации, наличие и праздничное оформление новогодней ели, скульптурных композиций, ледяных или снежных фигур, сказочных персонажей, горок.



Итоги конкурса подведут с 11 января по 19 января. Отмечено, что победители будут награждены дипломами и денежными премиями от 100 тыс. рублей до 2,5 млн рублей, которые можно будет потратить на благоустройство муниципалитета или придомовой территории.





Заявки на участие принимаются минЖКХ республики до 10 января 2022 года. Документы можно направить по адресу: город Уфа, улица Степана Халтурина, 28.





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