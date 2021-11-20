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Спасатели предупредили жителей Башкирии об ухудшении погоды

Спасатели предупредили жителей Башкирии об ухудшении погоды

16:19, 20 ноя 2021

МЧС по Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий. По данным Башгидромета, 21 ноября прогнозируется мокрый снег до сильного с налипанием на провода и деревья, метель, порывы ветра до 15-20 метров в секунду, гололед.

На дорогах ожидаются снежные заносы, снежный накат, гололедица, временами ухудшение видимости в явлениях до 500 м и менее. Водителей и пешеходов просят быть осторожными и внимательными при движении.

Если вы оказались в опасности и вам требуется помощь, сообщите об этом по телефону 112 – Единый номер вызова экстренных служб. 01 (101) – Единый телефон пожарных и спасателей. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по РБ: 8 (347) 233-99-99.



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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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