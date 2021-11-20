В Башкирии скончался главный редактор городской газеты

21:07, 20 ноя 2021

Сегодня, 20 ноября, в возрасте 38 лет ушел из жизни главный редактор газеты «Вечерний Нефтекамск» Ильнур Салахов. О кончине журналиста рассказала в социальных сетях его сестра Ляйсан.







Как рассказала родственница усопшего, журналист был тяжело болен онкологическим заболеванием.

– Он был и будет самым лучшим братом на земле и хорошим другом! Я знаю, что много людей его любили, ценили и уважали! Он останется в нашей памяти добрым и самым замечательным человеком! Ильнур, ты всегда был за правду, я благодарна Аллаху, что именно ты был моим братом! Я люблю тебя! Я продолжу все твои добрые дела, – пишет Ляйсан Салахова в социальных сетях.





Похороны Ильнура Салахова состоятся завтра утром, 21 ноября, в деревне Новый Чуганак Краснокамского района Башкирии.





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Фото: соцсети