В Башкирии ожидается потепление и метель

09:31, 21 ноя 2021

В Башкирии в ближайшие два дня погода ухудшится. Подробный прогноз приводят синоптики Башгидромета.







В воскресенье, 21 ноября, ожидается снег, переходящий в мокрый. В отдельных районах снегопад будет переходить в сильный, местами – метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. На дорогах будут наблюдаться снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +2,-3°.



В республике 22 ноября временами ожидается снег, в отдельных районах метель, гололед. На дорогах так же будет снежный накат, гололедица, местами снежные заносы. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -2,-7°, днем +1,-4°.





Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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