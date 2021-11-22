В Башкирии прогнозируются метель и мокрый снег

08:24, 22 ноя 2021

В Башгидрометре сообщили, что в республике в ближайшие два дня, 22 и 23 ноября, ожидается снег, метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.







22 ноября пообещали небольшой снег, метель, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер пообещали западный умеренный, ночью и утром местами порывы до до сильного. Температура воздуха днем составит +2,-3°.



23 ноября также пройдет небольшой снег, ночью по югу республики до умеренного, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -6,-11°, при прояснениях до -15°, днем -3,-8°.





Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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