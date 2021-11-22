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В Минтруда Башкирии сообщили о снижении уровня безработицы до 4 процентов

В Минтруда Башкирии сообщили о снижении уровня безработицы до 4 процентов

16:36, 22 ноя 2021

Министр труда и социальной защиты в Башкирии Ленара Иванова сегодня, 22 ноября, на оперативном совещании в правительстве республики сообщила, что по состоянию на 1 ноября в банке вакансий зарегистрировано на 11 тыс. больше предложений, чем было в доковидный период. Всего на рынке труда фигурируют 58 тыс. вакансий.

Со ссылкой на данные Росстата глава ведомства сообщила, что в период с июля по сентябрь текущего года по сравнению с прошлым численность безработных граждан снизилась на 94 тысячи человек или более чем в 4 раза. Уровень безработицы снизился до 4% – в 1,6 раза.


Наименьшие показатели безработицы зарегистрированы в Сибае,  Бурзянском, Зилаирском, Белорецком и Бирском районах. Больше всего безработных в Агидели, в Белокатайском, Дуванском, Кармаскалинском, Архангельском районах.

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Источник: gorobzor.ru
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