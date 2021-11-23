В Башкирии 60-летняя медсестра пережила ковид с 80% поражения легких

08:23, 23 ноя 2021

Дания Рычкаль 43 года проработала в Стерлибашевской районной больнице. В прошлом марте она очень тяжело заболела.







«Врачи диагностировали 80% поражения легких. Состояние было хуже некуда, три дня провела в коме, потом еще две недели в реанимации. Врачи буквально вытащили меня с того света», - рассказала она корреспонденту «Башинформа».



По словам Дании Рычкаль, такая тяжёлая степень заболевания не проходит бесследно, даже спустя столько месяцев приходится продолжать лекарственную терапию.

«Нельзя сказать, что здоровье полностью восстановилось. Бывает, что скачет давление, появились проблемы с пищеварением», - говорит медсестра.

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Источник: Моя Уфа

Фото: Моя Уфа