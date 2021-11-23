Мэр Уфы поблагодарил жителя столицы за проявленный героизм во время спасения девочки

10:26, 23 ноя 2021

23 ноября в администрации Уфы состоялось оперативное совещание. Встречу Сергей Греков начал с награждения 41-летнего Дениса Наумчика.







Напомним, мужчина бросился в ледяную воду за 7-летней девочкой на озере Солдатском в парке имени Якутова. Мэр столицы вручил уфимцу благодарственное письмо. Сергей Греков отметил, что ему приятно, что в городе есть такие герои.

— Хочу начать совещание со слов благодарности. Денис Александрович, увидев, как девочка провалилась под лед, бросился ее спасать, не думая ни секунды. И это несмотря на то, что это угрожало и его собственной жизни. Он спас девочку! Мы благодарим вас. Вы — настоящий пример, — сказал Сергей Греков.

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Фото: пресс-служба администрации Уфы