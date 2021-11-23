Диана Гурцкая встала на защиту инвалидов, оказавшихся под угрозой увольнения в Уфе

15:43, 23 ноя 2021

Председатель комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты России Диана Гурцкая обратилась в Генпрокуратуру России и в Общероссийскую общественную организацию инвалидов. Она попросила разобраться в ситуации с продажей уфимского завода «Белавтодеталь» и возможным сокращением работников-инвалидов по зрению. Общественница пообещала сообщить о результатах своих обращений.







Напомним, что здание предприятия продается из-за аварийности. Однако работники утверждают, что руководство довело его до такого состояния намеренно.



— Я разделяю вашу озабоченность прекращения деятельности такого социального значимого предприятия, на котором трудоустроены инвалиды по зрению. Законодательством РФ предусмотрены значительные меры поддержки предприятий, организуемых общероссийскими общественными организациями инвалидов. Однако информация, приводимая в обращении работников завода, свидетельствует о том, что руководством предприятия не были предприняты достаточные меры для повышения его рентабельности и развития, а усилия республиканских властей по его сохранению блокировались руководством предприятия. В этой связи мной были направлены обращения в Генеральную прокуратуру РФ и Общероссийскую общественную организацию инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», — сообщила Диана Гурцкая.





Сейчас на заводе работают 25 инвалидов, из них первая группа инвалидности у девяти человек, вторая и третья — у восьми. Сотрудники занимались производством деталей для отечественных машин. Это последний завод в Уфе, созданный для трудоустройства инвалидов. В октябре 2021 года его работники обратились в Общественную палату Башкирии, опасаясь продажи завода и потери работы.

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