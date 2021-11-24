Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии прогнозируется похолодание до -25 градусов

В Башкирии прогнозируется похолодание до -25 градусов

08:18, 24 ноя 2021

В Башкирии ожидается резкое похолодание до -25°. Об этом сообщили в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Сегодня, 24 ноября, синоптики обещают небольшой снег и гололедицу. Ветер западный 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет -10°, -15°, а при прояснениях опустится до -20°. Днем -8°, -13°.

В четверг, 25 ноября, выпадет небольшой снег, на севере республики осадки умеренные, в отдельных районах прогнозируется метель. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Ночью столбик термометра покажет -14°, -19°, а также возможно похолодание до -20° и -25°. Днем ожидается -5°, -10°.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: