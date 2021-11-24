В Башкирии прогнозируется похолодание до -25 градусов

08:18, 24 ноя 2021

В Башкирии ожидается резкое похолодание до -25°. Об этом сообщили в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.







Сегодня, 24 ноября, синоптики обещают небольшой снег и гололедицу. Ветер западный 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет -10°, -15°, а при прояснениях опустится до -20°. Днем -8°, -13°.



В четверг, 25 ноября, выпадет небольшой снег, на севере республики осадки умеренные, в отдельных районах прогнозируется метель. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Ночью столбик термометра покажет -14°, -19°, а также возможно похолодание до -20° и -25°. Днем ожидается -5°, -10°.





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