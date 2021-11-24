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Уфимская епархия предложила отправить священников в ковид-госпиталь села Зубово

Уфимская епархия предложила отправить священников в ковид-госпиталь села Зубово

09:51, 24 ноя 2021

Уфимская епархия предложила отправить священников и сестер милосердия для служения в ковид-госпиталь села Зубово, чтобы «поддержать пациентов на пути выздоровления». 17 ноября представители духовенства обсудили инициативу с заместителем главврача больницы Айгуль Галиевой.

– Были обсуждены возможности служения священнослужителей и сестер милосердия в Центре, как в «зеленой», так и в «красной зоне», вопросы прохождения специального инструктажа по санитарно-эпидемиологической безопасности, – рассказали в пресс-службе Уфимской епархии.


Предполагается, что священники помогут не только пациентам, но и медикам – чтобы те могли «преодолеть состояние хронического стресса, связанного с постоянным физическим и эмоциональным напряжением и снизить риск профессионального «выгорания». В условиях ограничения живого общения Уфимская епархия также готова рассмотреть вариант взаимодействия в онлайн-режиме.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Уфимская епархия
Теги: Уфа Коронавирус в Башкирии
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