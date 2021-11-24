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Имя поэта Равиля Бикбаева могут присвоить парку в Уфе

Имя поэта Равиля Бикбаева могут присвоить парку в Уфе

11:51, 24 ноя 2021

В Уфе парку в микрорайоне Южный Кировского района присвоят имя народного поэта Башкирии Равиля Бикбаева. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного собрания – Курултая РБ.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева с такой инициативой обратились к депутатам жители республики. Спикер сообщил о необходимости вернуться к этому вопросу.

«В прошлом году было выдвинуто предложение присвоить имя поэта новому парку в микрорайоне Южный Кировского района Уфы. На сегодняшний день инициатива еще не реализована», — высказался Константин Толкачев. 

Он подчеркнул, что парку будет присвоено имя башкирского поэта только с согласия жителей микрорайона. Кроме того, Константин Толкачев сообщил, что был лично знаком с Равилем Бикбаевым.


«Мне довелось знать его лично: в 2008 году Равиль Тухватович был избран депутатом Государственного Собрания. Это был истинно народный поэт. Мы будем популяризировать его творческое наследие и сохраним память о нем, в том числе присвоением его имени элементам городской инфраструктуры», — пообещал спикер парламента.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Википедия
Теги: Уфа
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