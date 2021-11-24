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Министр труда Ленара Иванова прокомментировала информацию о закрытии филиала завода "Белавтодеталь"

Министр труда Ленара Иванова прокомментировала информацию о закрытии филиала завода "Белавтодеталь"

17:48, 24 ноя 2021

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова прокомментировала информацию о закрытии филиала завода «Белавтодеталь» в Уфе. По ее словам, сотрудники – инвалиды по зрению – продолжат работать на своих местах.  

Ленара Иванова рассказала, что встреча с руководством предприятия и представителями Всероссийского общества слепых состоялась в понедельник, 22 ноября. Во время диалога стороны договорились сохранить рабочие места. Кроме того, министр отметила, что собеседники намерены обсудить также производственные вопросы, чтобы обеспечить завод заказами.

«Мы наметили обсудить уже на площадке Министерства промышленности и инновационной политики производственные вопросы, обеспечение заказами, дальнейшую работу и деятельность всех предприятий общества слепых республики Башкортостан», - сказала Ленара Иванова.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа
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