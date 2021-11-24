На Монументе Дружбы в Уфе открыли подземный переход

20:17, 24 ноя 2021

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сегодня, 24 ноября, принял участие в открытии подземного перехода от Монумента Дружбы до набережной реки Белой, сообщили в пресс-службе правительства региона.







«Строительство подземного перехода имеет важное значение для города. Во-первых, с его появлением мы сделали безопасным движение в сторону набережной для пешеходов и велосипедистов; во-вторых, сняли лишнюю нагрузку с дорожного движения. Так будет комфортнее и пешеходам, и автомобилистам», - сказал Андрей Назаров.



Протяженность нового подземного перехода составляет 110 м. Он оснащен камерами видеонаблюдения, подъемником для инвалидов, также светильниками с датчиками движения. При выходе из подземной части оборудована смотровая площадка.

Строительство перехода планировали начать в 2019 году и закончить в 2020. Однако при проведении земляных работ были обнаружены останки древних животных и предметов быта, сроки перенесли из-за археологических раскопок.





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Фото: правительство Башкирии