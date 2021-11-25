В Башкирии прогнозируются метели и снежные накаты

Башгидрометцентр дал прогноз погоды на 25 и 26 ноября. Метеорологи сообщили, что в регионе ожидаются метель, гололед, сильные порывы ветра и снежные накаты.
25 ноября днем в отдельных районах метель, гололед. Ветер южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -5,-10°.
26 ноября пообещали небольшой снег, ночью местами до умеренного, в отдельных районах метель, гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснениях -11,-16°, днем 0,-5°.