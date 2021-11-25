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В Башкирии прогнозируются метели и снежные накаты

В Башкирии прогнозируются метели и снежные накаты

08:24, 25 ноя 2021

Башгидрометцентр дал прогноз погоды на 25 и 26 ноября. Метеорологи сообщили, что в регионе ожидаются метель, гололед, сильные порывы ветра и снежные накаты.

25 ноября днем в отдельных районах метель, гололед. Ветер южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -5,-10°.

26 ноября пообещали небольшой снег, ночью местами до умеренного, в отдельных районах метель, гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснениях -11,-16°, днем 0,-5°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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