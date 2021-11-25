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Жители Башкирии решили бойкотировать детские утренники из-за введения QR-кодов

Жители Башкирии решили бойкотировать детские утренники из-за введения QR-кодов

09:04, 25 ноя 2021

Накануне в Башкирии ограничили посещение новогодних утренников в детских садах. Теперь мероприятия смогут посетить только те родители, у которых есть QR-код. Читатели не остались в стороне и высказались о нововведениях. Сегодня, 25 ноября, публикуем их мнение.

Посетители нашего портала просто решили не идти на детский праздник из-за ограничений.

— Да не будем просто детей туда водить, — заявил гость сайта под ником Рожденный в СССР.

— Пусть хоть закрывают. Нам эти утренники не нужны с кодами, — добавил читатель Вад.

Также гости портала предложили альтернативные варианты утренникам в детсадах.

— Да бойкотируйте эти утренники. Лучше соберитесь сами и устройте свой утренник детям, — сказал читатель портала.


— Организуйте утренник у себя во дворе на свежем воздухе. Поставьте елку, устройте мини-салют, — предложил другой гость сайта.

Еще один читатель заверил, что нет ничего страшного, если ребенок пропустит новогодний праздник в садике. Он привел в пример случай из жизни.

— На один из новогодних утренников моя дочь готовилась, у нее была одна из главных ролей, но заболела за два дня до утренника, пропустили. И никакой паники и истерики ни у кого не было, ни у нас, ни у ребёнка. Это взрослые придумали, что детям это очень нужно. А в жизни всё происходит по обстоятельствам. Мы каждый год устраиваем праздник с Дедом Морозом в лесу, дети счастливы, — рассказал посетитель портала.

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Источник: ufa1.ru
Теги: коронавирусные ограничения
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