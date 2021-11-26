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В Башкирии вероятны снегопад и гололедица

В Башкирии вероятны снегопад и гололедица

08:25, 26 ноя 2021

Башгидрометцентр сообщил о характере погоды в ближайшие два дня. 26 и 27 ноября в регионе ожидается снег, снежные накаты и гололедица. 

26 ноября пройдет небольшой снег, ночью местами до умеренного, в отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха  днем 0,-5°.

27 ноября местами  пообещали небольшой снег, гололед. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8°, при прояснениях до -13°, днем -1,-6°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pexels.com
Теги: погода
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