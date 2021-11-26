В Башкирии вероятны снегопад и гололедица

08:25, 26 ноя 2021

Башгидрометцентр сообщил о характере погоды в ближайшие два дня. 26 и 27 ноября в регионе ожидается снег, снежные накаты и гололедица.







26 ноября пройдет небольшой снег, ночью местами до умеренного, в отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем 0,-5°.



27 ноября местами пообещали небольшой снег, гололед. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8°, при прояснениях до -13°, днем -1,-6°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: pexels.com