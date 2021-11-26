12:28, 26 ноя 2021

В Уфе скончался директор Уфимского полиграфкомбината Шамиль Биккулов. Об этом сообщила сегодня, 26 ноября, сотрудница издательства «Китап» Луиза Овсянникова. Прощание состоится в 15:00 возле Республиканской клинической больницы на улице Достоевского, 132.







По словам Овсянниковой, Шамиль Биккулов около двух десятилетий руководил полиграфкомбинатом.

— Вся его трудовая деятельность является примером добросовестного выполнения служебного и общественного долга. От него всегда исходила теплота души, доброта, любовь к окружающим, стремление помочь любому. Он был бодр, полон сил и надежд, — рассказала Овсянникова.

В отрасли полиграфии Шамиль Биккулов работал с 1991 года. Он начинал с коммерческого директора по выпуску детской литературы предприятия «Суперкнига», затем работал директором издательского дома «Экспресс». В январе 1994 года Биккулов устроился в Министерство печати и массовой информации Башкирии специалистом 1 категории, затем стал помощником министра. С 1996 года он был назначен директором Уфимского полиграфкомбината. Как отметила Овсянникова, он внес огромный вклад в развитие предприятия.

— В результате было осуществлено техническое перевооружение книжного производства: переоснащены участок допечатной подготовки, печатный и переплетный цеха. За время его руководства комбинат являлся рентабельным, прибыльным и финансово устойчивым предприятием и одним из ведущих предприятий в полиграфической отрасли республики, — рассказала работница издательства.









С 1983 по 1987 год Шамиль Биккулов был депутатом Кировского и Советского районных советов. Кроме того, с 2008 по 2013 год заседал в Курултае Башкирии. Директор полиграфкомбината был награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», почетной грамотой Башкирского обкома КПСС, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и Российского профсоюза работников культуры, Министерства связи и массовых коммуникаций Башкирии и Госсобрания республики.



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Фото: Луиза Овсянникова