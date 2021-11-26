Житель Башкирии спас из горящего дома 5-летнего мальчика

14:23, 26 ноя 2021

В Стерлитамаке в двухэтажном жилом доме по улице Демократической произошел пожар, унесший жизни многодетного отца и его 12-летнего сына. 14-летняя девочка выбралась из горящей постройки самостоятельно, вывела с собой 12-летнего брата, но тот вернулся в задымленное помещение. Также в доме оставались 5-летний мальчик и его отец. Мать находилась на работе в ночную смену на стекольном заводе.







Самого младшего ребенка спас сосед Евгений Талынёв. Он узнал, что в доме остался мальчик, залез в окно мансардного этажа по выступам дома и вытащил его. Отец и 12-летний ребенок погибли.

«В ту ночь я находился дома, спал. Около четырех часов ночи меня разбудила жена. Говорит: «Вроде бы соседи горят». В окно я увидел у них задымление. Как смог – оделся и побежал их спасать. Когда забежал, во дворе бегала девочка. Она объяснила, что в доме остался братишка. Не раздумывая, залез, зацепился за карниз, начал звать ребенка. Когда он подошел к окну, протянул руки, я его выдернул, тем самым, повис на карнизе. Передал девочке, сказал, чтобы они к нам шли, так как холодно, зима. В доме было сильное задымление, едкий дым, больше никого никак нельзя было спасти. Себя героем не считаю, на моем месте так поступил бы каждый», — рассказал мужчина.





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