В Башкирии скончался Вадим Фахрутдинов, парашютист выживший в авиакатастрофе в Мензелинске
16:28, 26 ноя 2021
26 ноября в уфимской больнице № 6 ушел из жизни парашютист, который выжил в авиакатастрофе в Мензелинске, в республике Татарстан, сообщает Башинформ.
Парашютист Вадим Фахрутдинов умер в уфимской больнице № 6, он пострадал при падении самолета в Мензелинске 10 октября, а именно получил два компрессионных перелома позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер. Об этом изданию Башинформ сообщил его друг Урал Нуриев.
Сообщается, что Вадим Фахрутдинова продолжительное время находился в реанимации в больнице в Набережных Челнах. Продолжал лечение он уже в родной Уфе.
По словам Урала Нуриева накануне Вадим почувствовал себя хуже, он стал испытывать затруднения при дыхании и он обратился в больницу № 6. Он предполагает, что ребра повредили легкие.
Урал Нуриев: