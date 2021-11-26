В Башкирии скончался Вадим Фахрутдинов, парашютист выживший в авиакатастрофе в Мензелинске

16:28, 26 ноя 2021

26 ноября в уфимской больнице № 6 ушел из жизни парашютист, который выжил в авиакатастрофе в Мензелинске, в республике Татарстан, сообщает Башинформ.







Парашютист Вадим Фахрутдинов умер в уфимской больнице № 6, он пострадал при падении самолета в Мензелинске 10 октября, а именно получил два компрессионных перелома позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер. Об этом изданию Башинформ сообщил его друг Урал Нуриев.



Сообщается, что Вадим Фахрутдинова продолжительное время находился в реанимации в больнице в Набережных Челнах. Продолжал лечение он уже в родной Уфе.





По словам Урала Нуриева накануне Вадим почувствовал себя хуже, он стал испытывать затруднения при дыхании и он обратился в больницу № 6. Он предполагает, что ребра повредили легкие.



Урал Нуриев:



Врачи сделали операцию, сказали, что она прошла успешно, состояние было стабильным, улучшилось. Но на фоне улучшения у него резко упало давление и его не смогли спасти. Сегодня утром его не стало.

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Фото: соцсети

У скончавшегося Вадима Фахрутдинова осталась семья, в том числе и двое маленьких детей, для них коллеги погибшего по парашютному спорту объявили сбор средств.