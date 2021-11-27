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В Башкирии прогнозируется сильный ветер в выходные

В Башкирии прогнозируется сильный ветер в выходные

10:52, 27 ноя 2021

Утром и днем местами по Башкирии метеорологи прогнозируют усиление юго-западного ветра до 17 метров в секунду. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозу Башгидрометцентра, сегодня в республике ожидается небольшой снег и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха днем составит 0, -5 градусов Цельсия.

В предстоящее воскресенье, 28 ноября, существенных осадков не ожидается. Ветер южный, умеренный, температура воздуха ночью -8, -13 градусов Цельсия, в юго-восточных районах Башкирии до -18, днем воздух прогреется до -2, -7 градусов Цельсия.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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