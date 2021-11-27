В Турции умер впавший в кому турист из Башкирии

16:01, 27 ноя 2021

Житель Стерлитамака Дмитрий Япрынцев, который в начале осени попал в реанимацию в Турции с двусторонней вирусной пневмонией, скончался. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщила его дочь Анастасия. Мужчина умер еще 25 ноября, сейчас с транспортировкой тела обещают помочь власти.







— Конгресс-бюро помогает, — уточнила Анастасия.



Напомним, Япрынцев с супругой отдыхал в Турции в местечке Кемер. На пятый день отпуска ему стало резко плохо. Мужчина оказался в госпитале «Анадолу Хастанази» в Анталье. Семья Дмитрия Япрынцева долгое время добивалась помощи от российских властей, после чего рассказала о ситуации в СМИ.





Издание «Башинформ» сообщило, что впоследствии мужчина впал в кому. Когда он погиб, по информации портала, республика по личному указанию Радия Хабирова «выразила готовность возместить расходы на долг перед больницей, перевозку, затраты семьи, если они решат полететь забирать его лично».



Мы обратились к представителю Конгресс-бюро Башкирии в Турции Марату Тансыккужину и в пресс-службу главы Башкирии, чтобы уточнить, какую именно помощь и в каком объеме планируется оказать семье Япрынцевых.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Анастасия Япрынцева