Подростки из Уфы постеснялись говорить, что спасли семилетнюю девочку

17:30, 27 ноя 2021

17 ноября в столице региона Денис Наумчик вытащил из ледяной воды девочку. Он получил медаль "За доблесть", но потом выяснилось, что ему помогали двое подростков в возрасте 15-ти лет - Максим Гимаев и Серафим Кудисов.







Лед не выдержал ребенка, а парни оказались свидетелями случившегося. Вместе они устремились на помощь, однако Наумчик был ближе к месту происшествия. Как только Денис достиг полыньи, он попробовал вытащить девочку, но лед вновь разломился и в воде оказалось уже двое. Подростки в этот момент не сдюжили, легли плашмя и ползком стали добираться до эпицентра событий.

"Мы скинули портфели и поползли, не совершая резких движений. Я бросил ремень от своей сумки мужчине. Друг держал за ноги и тянул к берегу. Мужчина схватился за ремень одной рукой, второй удерживал девочку. Спустя какое-то время нам удалось дотянуть их до суши. Далее взяли ребенка, отдали находившимся на берегу людям и пошли домой, - пояснил потом С. Кудисов.





После этого семья Дениса поспешила обогреть спасенного ребенка, направившись к дому.. Ребята попросту разошлись по домам, дабы не тревожить родителей.



О героизме подростков сообщила мать Серафима, которая сперва посмотрела новости, а потом вспомнила, что именно в этот день у вернувшегося сына была мокрая куртка. В результате расспросов взрослых парни признались в подвиге.





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В понедельник, 22 ноября, Максим и Серафим были удостоены именными сертификатами от главы Куйбышевской ЖД. Им также вручили сертификаты на последующее обучение по профильному курсу. Родители героев удостоены благодарственными грамотами.