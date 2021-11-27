Подростки из Уфы постеснялись говорить, что спасли семилетнюю девочку
17:30, 27 ноя 2021
17 ноября в столице региона Денис Наумчик вытащил из ледяной воды девочку. Он получил медаль "За доблесть", но потом выяснилось, что ему помогали двое подростков в возрасте 15-ти лет - Максим Гимаев и Серафим Кудисов.
Лед не выдержал ребенка, а парни оказались свидетелями случившегося. Вместе они устремились на помощь, однако Наумчик был ближе к месту происшествия. Как только Денис достиг полыньи, он попробовал вытащить девочку, но лед вновь разломился и в воде оказалось уже двое. Подростки в этот момент не сдюжили, легли плашмя и ползком стали добираться до эпицентра событий.
После этого семья Дениса поспешила обогреть спасенного ребенка, направившись к дому.. Ребята попросту разошлись по домам, дабы не тревожить родителей.
О героизме подростков сообщила мать Серафима, которая сперва посмотрела новости, а потом вспомнила, что именно в этот день у вернувшегося сына была мокрая куртка. В результате расспросов взрослых парни признались в подвиге.