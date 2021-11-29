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В Башкирии прогнозируется мокрый снег

В Башкирии прогнозируется мокрый снег

08:19, 29 ноя 2021

В Башкирии в ближайшие два дня прогнозируется снежная погода. По данным синоптиков Башгидромета, морозов в эти дни ожидать не стоит.

В республике 29 ноября местами пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый, гололед. На дорогах ожидается гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит 0,-5°.

Ночью 30 ноября местами пройдет небольшой мокрый снег, днем ожидается небольшой снег с дождем, в отдельных районах до умеренного. По юго-востоку республики существенных осадков не предвидится. Местами прогнозируется гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью опустится до -1,-6°, по юго-востоку -8,-13°, днем +2,-3°. 


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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