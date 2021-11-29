Мать сбитого в Башкирии семиклассника пожаловалась, что виновника аварии не наказали

19:28, 29 ноя 2021

В Ишимбае водитель, находившийся за рулем "Skoda", сбил мальчика. В результате ДТП 12-летний парень отлетел на несколько метров и ударился о землю, однако ему удалось подняться и добраться до светофора. 39-летний автолюбитель помог мальчишке и позвонил в скорую помощь.







У юного Данила был диагностирован открытый перелом левой руки, сломанная нога и множественные ссадины. В районном ГИБДД возбудили дело, но, как рассказала мама школьника, оно в скором времени замялось.

"Если первое время этот мужчина помогал деньгами и поддерживал в лечении, то потом попросту игнорировал звонки. Удивительно, что и на допросы вызывать его не торопились. В данный момент он вообще отправился на север по работе. Были обращения и в ГИБДД, и в полицию. Пыталась узнать, кто будет отвечать за ситуацию с сыном. Ответов никаких", - рассказала мать ребенка.





В данный момент Даниил проходит реабилитацию после ДТП. Была проведена операция, впереди долгое восстановление.

"Ребенок не посещает школу, прикован к инвалидному креслу. Врачи сделали операцию, с учителями удалось договориться о домашнем обучении. Сколько времени он будет находиться дома - мы не догадываемся", - со слезами на глазах сообщает женщина.

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В надежде на помощь Эльза Ф. обратилась к главе республики Р. Хабирову. Она попросила его повлиять на ход следствия и проследить, чтобы виновный понес ответственность.