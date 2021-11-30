В Башкирии выпадет мокрый снег и усилится ветер

08:02, 30 ноя 2021

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются осадки в виде мокрого снега и усиление ветра. Об этом сообщили в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.







Сегодня, 30 ноября, умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя выпадут на северо-западе республики. В отдельных районах прогнозируется появление тумана и гололеда. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами с порывами до сильного. Ночью температура воздуха будет 0°, -5°, в юго-восточных районах заморозки до -12°. Днем ожидается +3°, -2°.



В среду, 1 декабря, синоптики также обещают выпадение мокрого снега, на дорогах возможно появится гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Ночью столбик термометра покажет -3°, +2°, днем потеплеет до 0° и +5°.





Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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