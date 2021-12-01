Жители Уфы удивились странной кривизне нового моста

08:56, 01 дек 2021

Жители Уфы обнаружили, что новый мост на въезде в город… кривой. Оказалось, что такую странность заметили сразу множество горожан.







«Новый мост кривой? Друзья, то ли у меня глюки, то ли новый мост, что недавно открыли, кривой. Никто не замечал? Если выезжать из города, то как будто крен влево. Причём нехило так горизонт завален. Аж не по себе. Это что, новые технологии в мостостроении? Он безопасен? Или мне кажется и пора лечить вестибулярку?», — задалась вопросом Екатерина Телина.



«Так и есть. Но сейчас даже меньше будто. Может вместо ливневки?», — ответил в комментариях Дмитрий Данилевич. «Мне тоже так показалось», — поддержала вопрос Алия Тагирова.





«Камиль Сапаев заметил это в первый день ввода в эксплуатацию. А он строитель, у него глаз наметанный. И тоже речь шла об уклоне влево если смотреть из города. Мне же показалось волнообразным покрытие. Не думаю что это как-то критично. Вдвинуть мост в узкий промежуток очевидно невозможно без перекосов», — написал Андрей Борисов.





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